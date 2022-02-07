Son şampiyon şokta: 4-1

FA Cup 4. tur maçında Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Leicester City, Championship ekibi Nottingham Forest'a konuk oldu.

Milli savunmacı Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Manchester United'ın ardından FA Cup'ta Leicester City de şok yaşadı. Brendan Rodgers'ın ekibi rakibine 4-1'lik farklı skorla yenilerek elendi.

23. dakikada Philip Zinckernagel ile 1-0 öne geçen Nottingham Forest bir dakika sonra Brennan Johnson ile skoru 2-0'a getirdi. 32. dakikada bu kez Joe Worrall sahne aldı ve maç 3-0 oldu. 40. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle fark ikiye inerken Nottingham Forest soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Djed Spence, 61. dakikada Leicester City'nin umutlarını yıktı ve Nottingham Forest rakibini 4-1'lik farklı skorla devirdi.

Geçen sezon FA Cup'ta zafere ulaşan Leicester City bu sezon turnuvaya 4. turda veda etti.

Kaynak: NTVSPOR