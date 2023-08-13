Son şampiyon sezona kötü başladı

Trendyol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

İlk Yarı

14. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Galatasaray savunmadan çıkmak isterken Kerem Aktürkoğlu'nun hatalı pasında top Gökhan Sazdağı'nda kaldı. Aynı oyuncunun topu birkaç metre sürdükten sonra uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak auta çıktı.

24. dakikada rakip yarı alanda pas arası yapan Mertens, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden topa sert vurdu ama kaleci Bilal Bayazit üzerine gelen meşin yuvarlağı çeldi.

30. dakikada seri paslarla Kayserispor yarı alanına yerleşen Galatasaray'da Mertens'in şık topuk pasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez sağ ayağı ile yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde boş kalan Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit, son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

37. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Oliveira'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye vuruşunda, top az farkla auta gitti.

45+3. dakikada Oliveira'nın uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mertens kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu iyi kontrol edemeyince topu kaleci Bilal Bayazit topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

47. dakikada Attamah'ın kendi yarı alanın ilk metrelerinden savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Cardoso'nun topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, kapattığı köşeye yönelen meşin yuvarlağı uzanarak kontrol etti.

53. dakikada Karimi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun kale alanına çıkardığı pasa koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Icardi'nin kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit son anda topu çelmeyi başardı. Kaleciden seken topu savunma uzaklaştırdı.

89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasa koşu yapan Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti.

90+8. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane'nin ortasında kale alanı içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ramazan Civelek'in kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

"Hedefimiz ligde geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Mondihome Kayserispor maçı sonrası, "Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi'ne girmek hem ligde geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, sezonun ilk karşılaşmasında galibiyet elde etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Rakip takımın çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk karşılaşması, burada kazanarak başlamak istiyorduk. Dört gün önce oynadığımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı sonrası özellikle bu maçta o karşılaşmaya yakın bir 11'le başladık. Oyunun genelinde tabii ki net pozisyonlara girsek de oyun üstünlüğü büyük bir bölümde bizde olsa da rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakip takım gerçekten maçın sonuna kadar çok mücadele etti."

Buruk, sıcak havada maç oynadıklarını ve bunun her iki takımı da etkilediğini dile getirdi.

Karşılaşmanın çok fazla durduğunu anlatan Buruk, "Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Bizim kalitemizin altında zaman zaman top kayıpları yaptık. Özellikle rakip kaleye yakın yerlerde skora daha net bir şekilde gidebilecek aksiyonları alabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncuları geliştireceğiz"

Buruk, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Özellikle çok fazla geç gelen oyuncumuz var. Bunları bu maçta oyunun devamında da kullandık. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız var ama her şeye rağmen bu maçı kazanarak bitirmemiz gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Önümüzde bir maç daha var. Salı günü bir maç daha oynayacağız. Orada inşallah turu geçerek hafta sonunda oynayacağımız Trabzonspor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Dediğim gibi yaklaşık 4 oyuncum daha hazırlık aşamasında, az kullanıyoruz. Sakatlıktan çıkan oyuncular var. Bir sonraki maça hep daha iyi duruma geliyoruz. Ondan bir sonraki maç daha da iyi duruma geleceğiz. Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi'ne girmek hem ligde geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak. O yüzden bu oyunun daha üstüne koyacağız, koymamız gerekiyor. Galatasaray taraftarının beklentisi bizden de bu oyunun daha üstü ama dediğim gibi özellikle geçen senenin üstüne yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte oyunumuzu daha çok geliştireceğiz. Tabii ki oyuncuları geliştireceğiz."

Basın mensuplarının geçen sezon da Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı oynadığı ilk maçı kaybettiğini hatırlatması üzerine Buruk, şunları aktardı:

"Tabii geçen sene burada bir maç kaybetmiştik. Rövanşını 6-0 kazanmıştık. Bu sene de aynı şekilde 0-0 biten maç puan kaybı. Tabii ki demin de söyledim, rakibimiz gerçekten çok mücadele etti. Özellikle oyunun yani maçın başından sonuna kadar o sahadaki mücadeleyi ortaya koydu ve hak ettikleri puanı aldılar. Bizim bunun daha iyisini yapmamız gerekiyor. O yüzden daha iyisini de yapacağız tabii ki. Bundan hiç şüphem yok. Oyuncularıma güveniyorum. Takımıma güveniyorum. Ama biz de bir hazırlık dönemindeyiz hala. Resmi maçları oynasak da dediğim gibi birçok oyuncumun geç katılması burada bizim için özellikle bundan sonraki maçlar için formlarını buldukça oyun için önemli olacak. Torreira'yı yaklaşık 6 haftadır kullanamıyoruz. Bizim için değerli, önemli oyunculardan biri. Bundan sonraki maçlarda oyuncularımızı tam olarak kullanmaya başlayacağız. Bu maçta Icardi'ye biraz daha uzun süre verdik. Kerem ilk defa oynadı. O yüzden tam hazır olmayan birçok oyuncumuz var ama bundan sonraki maçlar bizim için daha farklı olacak."

Icardi'yi korumak istediklerini aktaran Buruk, oyuncularının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

"Beni üzen bu maçtaki puan kaybı"

Buruk, bir sonraki maçlarının Avrupa kupası karşılaşması olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir sonraki maç tabii ki Avrupa kupası maçı. Onu değerlendiririz. Orada kimi oynatacağız, ligde kimi oynatacağız? Ama günbegün antrenman ve maç gördükçe bütün oyuncularım tam hazır hale gelecek. Dediğim gibi bu maçta Angelino da oyunun devamında girdi. Onun da sakatlığı vardı. O da oynamak istiyor. Hep takıma katkı vermek istiyor. Kerem Demirbay aynı şekilde ilk defa oynadı. Baktığınızda dediğim gibi yani bu oyuncular hem birbirini tanıyacak hem de fiziksel olarak en yüksek seviyelerine gelecek. Ama bizim bu dönemde puan kaybına tahammülümüz yok. Yani beni üzen bu maçtaki puan kaybı tabii ki. Biz nasıl Slovenya'da 3-0 kazanıp buraya geldiysek burada da kazanmak istiyorduk. Ne kadar eksik olursak olalım kazanarak devam etmek önemliydi. Bunu başaramadık."

"Kaçan galibiyete üzülüyorum"

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçta kaçan galibiyete üzüldüklerini söyledi.

Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray ile güzel bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.

Kendileri için Galatasaray ile İstanbulspor'un hiçbir farkının olmadığını ifade eden Çamlı, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de artık hiçbir takımın birbirinden farkının olmaması gerekiyor zaten. Kaçan galibiyete üzülüyorum. Galip gelebilirdik. Takım son derece iyi hazırlandı. Çağdaş hoca ve ekibini ben burada hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. Bu kadar kısıtlı kadroya rağmen sergiledikleri futbol ile herkesin alkışlayacağı bir takım olduklarını gösterdiler. Lütfen onları alkışlayın. Zaman zaman hatalar da olacaktır ama o kadar özverili ve yürekli çocuklar ki sahada hepsi bunu ayrı ayrı ispat etti."

Maçta oyuncuları Ali Karimi'nin küçük bir sakatlık yaşadığını ancak korkulacak bir durumun bulunmadığını belirten Çamlı, futbolcuyu riske atmamak adına son dakikayı 10 kişi tamamladıklarını anlattı.

Transfer tahtalarının kapalı olduğunu anımsatan Çamlı, şu anda yürüttükleri süreci Allah'ın izniyle alınlarının akıyla tamamlayacaklarından ve Kayseri kamuoyuna bunu ilan edeceklerinden hiç kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Başkan Çamlı, ligin ilk maçına hiçbir futbolcu, kulüp çalışanı ve teknik kadroya bir lira borçları olmadan çıktıklarını sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri ekibini tebrik ederek, Galatasaray'a başarılar diledi.