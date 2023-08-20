Son şampiyon ilk galibiyetini aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.



5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.

23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0

25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.

İkinci yarı

65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Enis Destan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, Muslera topun kaleye girmesine izin vermedi.

90+3. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma bu skorla sona erdi.

RAMS Park'ta 46 bin 295 seyirci önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Galatasaray Mücadelenin 23. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda uzun süre oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, bu bölümde aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda Trabzonspor'un baskısı olsa da Icardi, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ilk haftasını 0-0 beraberlikle tamamladığı ligde ilk galibiyetini aldı.

Sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise ilk kez yenildi.

Icardi bıraktığı yerden devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerini atmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 24 Süper Lig müsabakasında 22 kez fileleri havalandıran Icardi, bu sezon 2. lig maçında ilk golünü attı. Maçın uzatma bölümünde bir gol daha bulan yıldız futbolcu, maçın skorunu belirledi.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yendikleri karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki santrfor, üst üste 2 müsabakada fileleri havalandırmayı başardı.

Icardi, büyük maçları seviyor

Mauro Icardi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor ile yapılan maçları boş geçmedi.

Arjantinli futbolcu, geçen sezon ikişer Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde forma giyerken, Trabzonspor'a karşı da tek maçta oynadı. Söz konusu maçların tamamında ağları havalandıran yıldız golcü, siyah-beyazlılara 3, sarı-lacivertlilere 2, bordo-mavililere de 1 gol attı.

Bu sezon ilk büyük maçına Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Icardi, 23 ve 90+3. dakikalarda ağları havalandırarak geleneğini sürdürdü.

Savunma geçit vermiyor

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi maçta da kalesini gole kapattı.

Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 mücadelede 7 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.

Sarı kartlar itirazdan

Galatasaray'da sarı kartların çoğunluğu oyuncuların hakem kararlarına itirazından kaynaklandı.

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını beğenmeyen sarı-kırmızılı futbolcular, sık sık itiraz etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcu Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Fernando Muslera'nın sarı kartları hakem kararlarına itirazdan geldi.

Galatasaray'da pozisyon gereği tek sarı kartı Angelino gördü.

Torreira, çizgi üzerinde kendi gollerine engel oldu

Sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle takımını bir golden etti.

Maçın 67. dakikasında kullanılan kornerde top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Sergio Oliveira'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak çizgi üzerindeki Torreira'ya çarparak ağlara gitti.

Ofsayt pozisyonundaki Uruguaylı futbolcunun istemeden de olsa dokunduğu ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Galibiyet "üçlü"sü Icardi'den

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi, çektirdi.

Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından 3 puanı taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılılarda klasikleşen galibiyet "üçlü"sü tezahüratını 2 golle yıldızlaşan Arjantinli golcü yaptırdı.

Trezeguet hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet sakatlandı.

Müsabakanın 50. dakikasında Sacha Boey ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti. Kaburgasından sorun yaşayan Trezeguet, doğrudan ambulansla hastaneye götürüldü.