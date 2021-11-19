Son galibiyetler işe yaradı
Türkiye, aldığı son galibiyetlerle FIFA dünya klasmanında 39. sıradan 37. sıraya yükseldi.
Spor 19.11.2021, 18:32
FIFA'nın internet sitesinden kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitartık'ı 6-0 ve Karadağ'ı 2-1 yendiği maçlar sonrası iki basamak yükselerek 1472 puanla 37. sırada yer aldı.
Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Brezilya ikinci, Fransa üçüncü basamaktaki yerini korudu. Meksika, 5 basamak düşerek 14'üncülüğe geriledi ve ilk 10'un dışında kaldı. Ay-yıldızlıların bulunduğu grubu lider bitiren ve Dünya Kupası'na doğrudan giden Hollanda ise bir sıra yükselerek 10. sıraya yerleşti.
Bu arada Ekvator Ginesi, 12 basamak yükselerek en büyük çıkışı yaptı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Aralık'ta açıklanacak.
Kaynak: AA
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|Takımlar
|O
|P
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|27
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|27
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|12
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|22
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|11
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|11
|15
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|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
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|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
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|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
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|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
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|12
|17
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|13
|17
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|12
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|12
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|11
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|11
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|13
|6
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|13
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