Son dünya şampiyonu Fransa kötü başladı iyi bitirdi: 4-1

Arjantin’in Suudi Arabistan’a 2-1 yenildiği günün akşamında, daha fazla sürprize hiç itiraz etmeyecek futbolseverleri Avustralya fazla bekletmedi. Dünyaca ünlü İngiliz mimar Zaha Hadid’in imzasını taşıyan Al Jonoub Stadı’nın zarif tasarımına, iki takım da güzel oyunuyla uyum sağladı. 9. dakika içinde sağ kanattaki koridoru çok iyi değerlendiren Leckie’nin ortaladığı topa aynı şıklıkta vuran Goodwin, kariyerinin ilk dünya kupası maçına kaleci Lloris’i çaresiz bırakarak başladı: 1-0.

N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku'nun ardından Karim Benzema’nın da sakatlanmasıyla yüzünden acı gülümseme eksik olmayan teknik direktör Didier Deschamps’ın listesine gol pozisyonunda sakatlanan Lucas Hernandez de eklendi. Oyuna devam edemeyen Hernandez, 13. dakikada yerini Theo’ya bıraktı.

Erken golün şokunu çabuk atlatan Fransa, oyuna yeni giren Theo Hernandez’in 27. ortaladığı topa Rabiot’nun kafa vuruşuyla skorda yeniden dengeyi sağladı. Rabiot ile 5 dakika sonra sol kanattan gelen Fransa, bu futbolcunun ortasına Giroud’nun şık dokunuşuyla baskısının karşılığını aldı: 2-1. 36 yaşındaki Giroud, Zidane'ı geçerek Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla gol atan en yaşlı oyuncu olurken, milli takımdaki gol sayısını da 50’ye çıkardı.

Kylian Mbappe’nin karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta göndererek cömertçe harcadığı pozisyonun ardından Avustralyalı Irvine’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten dönünce ilk yarı Fransa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda oyunu rakip yarı alana yıkan Fransa, 50. dakikada Giroud’un yarı vole denemesiyle gole çok yaklaştı. Son yarım saatlik dilime girilirken kaleyi sürekli yoklayan ama sonuç alamayan Mbappe, Dembele’nin 68. dakikada sağ taraftan ortaladığı topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-1.

Benzema’nın sakatlığının ardından “takıma oyuncu çağırmayacağız, yeterli forvetimiz var” diyen teknik direktör Deschamps’ı haklı çıkarırcasına oynayan Giroud, Mbappe’nin 71. dakikada soldan ceza alanına ortaladığı topu savunmanın arasından kafa vuruşla ağlara gönderdi: 4-1.

Fransa Milli Takımı'nda 51 gole ulaşan Giroud, Thierry Henry'nin milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu.

Avustralya'da Türk asıllı oyuncu Aziz Behich, Fransa karşısında 90 dakika sahada kaldı.