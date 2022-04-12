Son dakikada gole giden futbolcunun atağını kesen antrenöre büyük tepki

İspanya Bölgesel Ligi'nde Villanueva del Pardillo ve Colmenar Viejo karşı karşıya geldi.



İlk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Villanueva del Pardillo, 83. dakikada Jorge Borrego ile eşitliği sağladı.



Kalan bölümde başka gol olmazken karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın 90. dakikasında ise ilginç bir olay yaşandı.

Colmenar Viejo'nun 90. dakikada kullandığı köşe vuruşunun ardından kontra atağa çıkan Villanueva del Pardillo'nun hücumu, konuk ekibin sahaya giren yardımcı antrenörü Ivan Abad Munoz tarafından durduruldu.



Pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli tartışma yaşanırken maçın hakemi, Munoz'a kırmızı kart gösterdi.

Villanueva del Pardillo'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda,"Rakip antrenörün futbol değerlerini ve adil oyunu lekelediği harika bir maç" ifadeleri yer aldı.



Konuk ekibin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi, "Yaşananlardan dolayı üzgünüz. Yardımcı antrenörümüz bir hata yaptı ve kulüp yetkililerimiz yaşananlardan dolayı rakip takımdan özür diledi."

INSOLITO: AYUDANTE DE DT CORTÓ AVANCE DE RIVAL

El hecho se produjo en la liga Preferente de Madrid, cuando el ayudante de Colmenar Viejo ingresó al campo de juego y obstruyó un ataque de Villanueva del Pardillo cerca de la finalización del encuentro. pic.twitter.com/EdFIXS9EZy — Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) April 12, 2022

Kaynak: NTVSPOR