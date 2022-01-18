Son dakika: Maç tatil edildi
Süper Lig'in 22. haftasında ilk yarısı 0-0 biten Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasındaki müsabaka yoğun kar yağışı nedeniyle tehir edildi.
Spor 18.01.2022, 18:36
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu. İkinci yarının başlaması için sahaya çıkan hakem Ümit Öztürk zemin kontrolü yaptı ve ardından soyunma odasına yöneldi.
Olumsuz hava şartları sebebiyle ertelenen maçın ne zaman oynanacağı ilerleyen saatlerde TFF tarafından açıklanacak.
Maçın oynanmasını talep eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
Kaynak: NTVSPOR
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