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Solskjaer ile yollar ayrıldı: 2 aday gündemde

Manchester United, 5-0'lık Liverpool mağlubiyeti sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın görevine son verdi. İngiliz ekibinde Solskjaer yerine Zinedine Zidane ve Antonio Conte'nin adı geçiyor.

Spor 26.10.2021, 09:35 26.10.2021, 10:01
Solskjaer ile yollar ayrıldı: 2 aday gündemde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı. Son olarak Old Trafford'da Liverpool'a 5-0 kaybeden United, takımın başında 164 maça çıkan Norveçli hocayı gönderdi.

19 Aralık 2018'de geçici olarak göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, 28 Mart 2019'da resmi olarak Manchester United teknik direktörü olmuştu. İlk 19 maçta 2.32 puan ortalaması yakalayan tecrübeli hoca, sonraki 145 maçta 1.81. puan ortalamasında kaldı.

Solskjaer yerine Zidane veya Conte

Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United, hoca adaylarını belirledi. Kırmızı Şeytanlar, son olarak Real Madrid'de görev yapan Zinedine Zidane ve Inter'i geride bıraktığımız sezon İtalya'da şampiyon yapan Antonio Conte'yi gündeme aldı. Her iki hocanın da United'da çalışmak için daha önceden gelen diğer teklifleri reddettikleri ve United'ı bekledikleri iddia edilmişti.

#Manchester United #Ole Gunnar Solskjaer
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