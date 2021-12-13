Slavia Prag'ın hocası Fenerbahçe'yle eşleşmekten memnun
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yle eşleşen Slavia Prag'ın teknik direktörü Jindrich Trpisovskyi kuradan önce Fenerbahçe'yi istediğini belirtmişti.
Spor 13.12.2021, 19:21
Çekya ekibi, Fenerbahçe ile eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Slavia Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, kura çekimi öncesinde Fenerbahçe ile rakip olmak istediklerini ifade etmişti.
Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımak isterim. Bu yüzden Fenerbahçe’yi istiyorum. Güzel bir stadyumları var ve müthiş bir ortam olur. Kurada bize daha önce oynadığımız takımlar gelsin istemiyorum" şeklinde konuşmuştu.
Kura çekiminin ardından kulubün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: NTVSPOR
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