Slaven Bilic'ten Fenerbahçe'ye sıcak mesajlar

Fenerbahçe'de Teknik Direktör arayışları devam ediyor.

Sarı lacivertli ekipte Joachim Löw ile beraber gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Slaven Bilic. Hırvat teknik adam, Germanijak'a verdiği röportajda Fenerbahçe sorusuna da yanıt verdi.

Slaven Bilic, "Gerçekçi olalım; Fenerbahçe gibi bir kulübü reddedemem. Fenerbahçe gibi bir kulüpten size her gün teklif gelmez. Çünkü, İstanbul kulüpleri gerçek anlamda 'dev'dir. Reddemeyeceğim bir teklif gelmezse ve şu anda kabul etmezsem yaza kadar Hırvatistan'dayım diyebilirim" dedi.

Geçtiğimiz yaz da Fenerbahçe ile görüştüğünü söyleyen Bilic, "Çin'deki 6. ayımda Fenerbahçe'yle her konuda anlaşmaya varmıştım. O dönemde Çin'de futbol oynanıp oynanmayacağı dahi kesin değildi. Başkan, kalmam için ısrar etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTVSPOR