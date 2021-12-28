Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması

Sezona Vitor Pereira ile başlayan fakat 17. hafta itibarıyla Portekizli hoca ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın, daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

Çin Ligi'nde görev yapan Hırvat hoca, sessizliğini bozdu. Fenerbahçe ile adı anılan Slavan Bilic, bu iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.

"Okuduğunuz haberler dedikodu"

Basın toplantısında konuşan Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okudunuz Haberler şu anda dedikodudan ibaret” ifadelerini kullandı.