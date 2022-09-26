Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, İngiltere Championship ekibi Watford ile anlaştı.
Spor 26.09.2022, 20:16
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen Galli teknik adam Rob Edwards ve ekibiyle yolların ayrıldığı, yerine Bilic ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 54 yaşındaki Hırvat teknik adam ve ekibiyle 18 aylık sözleşme imzalandığı da ifade edildi.
Beşiktaş'ın 2013-2015 sezonları arasında teknik direktörlüğünü üstlenen Bilic, sonrasında West Ham United, El-Ittihad, West Bromwich Albion ve son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.
Watford, ligde 10 maç sonunda topladığı 14 puanla 10. sırada bulunuyor.
Kaynak: TRT Spor
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