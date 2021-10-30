Skor ilk yarıda geldi: 1-1
Altay'la Sivasspor arasında İzmir'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Altay, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.
Maçın 5. dakikasında Ceyhun Gülselam'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ahmed Rayan'ın şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu iki hamlede kontrol etti.
14. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, top üstten auta gitti.
17. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada kaleci Lis'le karşı karşıya kalan Kayode'nin şutunda kaleciden dönen top Yatabare'nin önüne geldi. Bu oyuncunun şutunda Kayode'nin yüzünden dönen meşin yuvarlakla buluşan Fajr'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
38. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in yaptığı ortada topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
44. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Altaylı oyuncular, yaptığı baskıyla topu kazandı. Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Bamba'nın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
Müsabakanın 51. dakikasında Zeki Yıldırım'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in şutunda top yandan auta gitti.
75. dakikada sol kanattan Erhan Çelenk'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Goutas'ın ters vuruşunda top kalecisi Ali Şaşal Vural'da kaldı.
86. dakikada Erhan Çelenk'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Paixao, açısını kaybetmesine rağmen yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.
Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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