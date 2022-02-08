Skandal görüntüler: Yıldız futbolcu kedisine işkence yaptı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Zouma'nın skandal görüntüleri büyük tepki çekti.

27 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada ortaya çıkan videosunda evindeki kediye şiddet uyguladığı görüldü.

Kedisine tekme ve yumruk atan Zouma hakkında soruşturma başlatılırken, yıldız futbolcunun 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Kurt Zouma'nın takımında da kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu aktarıldı.

Özür diledi

Skandal görüntülerin ardından Kurt Zouma'dan özür açıklaması geldi.

Fransız futbolcu, "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Herkes kedimizin iyi ve sağlıklı olduğundan emin olabilir" ifadelerini kullandı.