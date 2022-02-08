Skandal görüntüler: Yıldız futbolcu kedisine işkence yaptı
West Ham United'ın savunma oyuncusu Kurt Zouma'nın kedisini tekmelediği görüntüleri ortaya çıktı. Fransız futbolcu hakkında soruşturma açıldı.
Spor 08.02.2022, 14:18
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Zouma'nın skandal görüntüleri büyük tepki çekti.
27 yaşındaki futbolcunun sosyal medyada ortaya çıkan videosunda evindeki kediye şiddet uyguladığı görüldü.
Kedisine tekme ve yumruk atan Zouma hakkında soruşturma başlatılırken, yıldız futbolcunun 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.
Kurt Zouma'nın takımında da kadro dışı bırakılmasının gündemde olduğu aktarıldı.
Özür diledi
Skandal görüntülerin ardından Kurt Zouma'dan özür açıklaması geldi.
Fransız futbolcu, "Videodan rahatsız olan herkesten özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Herkes kedimizin iyi ve sağlıklı olduğundan emin olabilir" ifadelerini kullandı.
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