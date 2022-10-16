Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.
Spor 16.10.2022, 12:54
Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.
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|12
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|9
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|8
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|8
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|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
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|8
|3
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
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|9
|14
|8. Brentford
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. Fulham
|10
|12
|11. Liverpool
|8
|10
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|9
|10
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|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Wolves
|10
|9
|18. Southampton
|9
|7
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Real Betis
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|16
|6. Real Sociedad
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|16
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|9
|14
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
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|9
|11
|11. Celta Vigo
|8
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Girona
|9
|8
|15. Real Valladolid
|8
|8
|16. Getafe
|9
|8
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|7
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