Sivasspor'dan Cluj deplasmanında zafer: 0-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor, CFR Cluj'u deplasmanda 1-0 yendi.

İlk yarı

15. dakikada Yeboah'ın sağdan ortasına Janga altı pas önünde vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top kornere çıktı.

25. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yeboah arka direkte kafayla vurdu, direkten dönen meşin yuvarlağı Muhar bir kez daha kaleye gönderdi, Charisis çizgi üstünde omzuyla müdahale ederek golü önledi.

27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1

İkinci yarı

62. dakikada Manea'nın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ali topu kurtardı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Jie'nin uzak mesafeden şutunda top dışarı çıktı.

74. dakikada Charisis soldan çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Gradel'in savunmanın arasından attığı pasla soldan ceza sahasına giren Angielski'nin müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza yayı yakınında topu önünde bulan Paun'un şutunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.