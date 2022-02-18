banner38

Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın sahada her şeyini ortaya koyduğunu ancak tribündeki taraftarların da futbolcular kadar önemli olduğunu belirtti.

Spor 18.02.2022, 16:33
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Rıza Çalımbay, ilk olarak ligde geçen hafta oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Çalımbay, karşılaşmayı oyuncu ve taktiksel değişikliklerle kazandıklarına dikkat çekti.

"Herkes rakibimiz lig sonuncusu diye maçın kolay geçeceğini düşündü. Maçtan önce de oyuncularımızı çok uyardık. Bana göre Yeni Malatyaspor bundan sonraki maçlarında da herkese zor bir takım olduğunu gösterecek. Adem Büyük ile yeni bir başlangıç yaptılar. Çok dikkatli olmamız gereken bir maçtı ancak ilk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişikliklerimiz çok iyi oldu. Çok iyi oynadık. İlk yarıda birden fazla gol yiyebilirdik ancak ikinci yarıda ikiden fazla gol atabileceğimiz pozisyonları yakaladık. Maça kötü başladık ve iyi bir şekilde bitirdik."

Çalımbay, ligde zorlu bir periyoda gireceklerini aktardı.

"VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ve Adana Demirspor ile peş peşe oynayacağız ve bunların 3 tanesi deplasmanda oynanacak. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sakat arkadaşlarımız da iyileşirse o zaman alternatifli bir kadromuz olacak."

"Tribündeki taraftar futbolcu kadar önemli"

Rıza Çalımbay, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında taraftarın Koray Altınay'a gösterdiği tepkiye üzüldüğünü belirtti.

"Biz Koray'ı mecburiyetten oynattık orada. Koray'ın asıl yeri orası değil. Koray sakattı ve onunla birlikte çok sayıda sakatımız vardı, sakatlar içerisinde de en sağlamı oydu. Sakatlıktan çıktığı için istediği verimi veremedi. Fenerbahçe maçında çok iyi oynamıştı. Taraftarımızın yuhalamasından dolayı ben çok üzüldüm. Böyle bir şey beklemiyordum. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. Çok karakterli bir arkadaşımız. Biz taraftarımızdan daha çok destek bekliyoruz, tribünleri doldurmalarını istiyoruz. Tribünlere baktığımız zaman çok büyük boşluklar var. Şu tribünleri dolduralım. Bizim en başarılı olduğumuz dönemlerde en büyük destekçimiz taraftarımızdı. Hep birlikte mükemmel işler yaptık. Bundan sonra da çok zor maçlarımız ve kupada ilerleme şansımız var. Futbolcular sahada her şeyini koyacak ama tribündeki taraftar, futbolcu kadar önemli."

"Kupada da bize taraftar lazım"

Hafta sonu deplasmanda oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçına da değinen Çalımbay, tek hedeflerinin bu maçtan da puan ya da puanlarla dönmek olduğunu vurguladı.

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kaldıklarını anımsattı.

"Bu sene kupada 1. Lig'in lideri Ankaragücü'nü çektik. Ardından o grubun en iyi takımlarından biri olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u çektik. İki maç da kolay geçmedi. Şimdiki rakibimiz Karagümrük de kolay bir rakip değil. Süper Lig'in en iyi takımlarından bir tanesi. Bu maçı kolay yapmamız için sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kupada da bize taraftar lazım. Bundan önceki kupa maçlarından 200-300 kişiye oynadığımız maçlar olmuştu. Taraftarlarımızın bu maçlara bir derbi, bir lig maçıymış gibi bakması lazım. Onlarla beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz."

#Sivasspor
Yorumlar (0)
banner35
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14