Sivasspor, CFR Cluj'u 3'ledi
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 mağlup etti.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 yendi.
Sivasspor, aldığı bu galibiyetle son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
İlk yarı
Maçta ilk etkili atak, 3. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.
5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.
22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
İkinci yarı
49. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına ilerleyen N'Jie'nin ortasında meşin yuvarlak Cluj savunmasından döndü.
55. dakikada CFR Cluj, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Manea'nın vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kucağında kaldı.
61. dakikada konuk ekip, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Roger'in arka direğe ortasında Matias'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
64. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta N'Jie, meşin yuvarlağı Gradel'in önüne yuvarladı. Bu futbolcunun içeriye sert bir şekilde gönderdiği top, defansa çarparak filelere gitti: 2-0
73. dakikada kırmızı-beyazlı ekip, skoru 3-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden Dia Saba'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Yatabare voleyle ağlara gönderdi.
80. dakikada Hakan Arslan ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda, rakip savunma son anda topa ayak koyarak mutlak bir golü önledi.
Karşılaşma, Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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