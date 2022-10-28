banner38

Sivasspor, CFR Cluj'u 3'ledi

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 mağlup etti.

Spor 28.10.2022, 00:45
Sivasspor, CFR Cluj'u 3'ledi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 yendi.

Sivasspor, aldığı bu galibiyetle son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. 

İlk yarı 

Maçta ilk etkili atak, 3. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.

5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.

22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

İkinci yarı

49. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına ilerleyen N'Jie'nin ortasında meşin yuvarlak Cluj savunmasından döndü.

55. dakikada CFR Cluj, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Manea'nın vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kucağında kaldı.

61. dakikada konuk ekip, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Roger'in arka direğe ortasında Matias'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta N'Jie, meşin yuvarlağı Gradel'in önüne yuvarladı. Bu futbolcunun içeriye sert bir şekilde gönderdiği top, defansa çarparak filelere gitti: 2-0

73. dakikada kırmızı-beyazlı ekip, skoru 3-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden Dia Saba'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Yatabare voleyle ağlara gönderdi.

80. dakikada Hakan Arslan ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda, rakip savunma son anda topa ayak koyarak mutlak bir golü önledi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
#Sivasspor #cfr cluj #UEFA Konferans Ligi
Yorumlar (0)
banner35
15
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23