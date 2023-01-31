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Sivasspor Alanya'da hayat buldu: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 18'e çıkardı.

Spor 31.01.2023, 19:44
Sivasspor Alanya'da hayat buldu: 0-3

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. 

Maçın 17. dakikasında, sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in çaprazdan şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Dönen topu savunma kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Sivasspor atağında Yatabare'nin pasında topla buluşan Gradel'in aşırtma vuruşunu kaleci Runarsson güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanatta savunmanın hatasında topla buluşan Gradel'in ceza sahası içerisine gönderdiği topta Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışından Zinedine Ferhat'ın gelişine vurduğu şut, az farkla auta gitti.

45+1 dakikada Sivasspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

50. dakikada Sivasspor farkı üçe çıkardı. Alanyasporlu Umut Güneş'in geri pasında Sivasspor'da topla buluşan Gradel, ceza sahasına girerek kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-3

59. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vurduğu şutta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Zinedine Ferhat'ın ortasında Efecan Karaca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

71. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Cavaleiro'nun ortasında Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Sivasspor'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Caidedo'nun ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Runarsson'da kaldı.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
#Alanyaspor #Sivasspor #Süper Lig
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