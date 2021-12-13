Sivas'ta 11'ler belli oldu: Marcao yok

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Sivasspor - Galatasaray maçı saat 18:00'de başlayacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne