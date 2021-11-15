Sırbistan kazandı, Ronaldo yıkıldı
A Grubu liderliği maçında Sırbistan, son dakika golüyle Portekiz'i mağlup etti ve Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.
Spor 15.11.2021, 13:31
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Portekiz, sahasında Sırbistan'ı konuk etti.
Misafir ekip Sırbistan, 90. dakikada Mitrovic'le bulduğu golle mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde ederken, Portekiz ise play-offlara kaldı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, son dakikada yenilen golün ardından büyük üzüntü yaşadı.
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