Sırbistan dünya şampiyonu

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan müsabakalarda, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.

Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.