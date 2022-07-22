Sırada Fransa var
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı, Fransa'da koşulacak.
Spor 22.07.2022, 18:06
Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek Fransa Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 24 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 6, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 208 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 170
3. Sergio Perez (Meksika): 151
4. Carlos Sainz (İspanya): 133
5. George Russell (Büyük Britanya): 128
Takımlar
1. Red Bull: 359
2. Ferrari: 303
3. Mercedes: 237
4. McLaren: 81
5. Alpine: 81
Kaynak: AA
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açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0