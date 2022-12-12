Şimdi sıra Fransa'da

2022 Dünya Kupası’nın parlayan yıldızı yarı finale adını yazdıran Fas milli takımı oldu. Portekiz galibiyeti ülkeyi büyük sevince boğdu. Biz de bu sevince Fas’ta şahitlik ettik. Sokaklarda tam bir bayram havası var. Evlerin camları, iş yerleri, caddeler, sokaklar Fas bayrakları ile donatılmış. Yarı final biletinin geldiği Portekiz maçı öncesinde sokaklar, kafeler maçı birlikte izlemek isteyen formalı bayraklı insanlarla doldu.

ANNESİYLE SEVİNCİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

Maçın başlama düdüğü ile birlikte el ele, omuz omuza maç izleyen insanlar topun rakip takımın sahasına gittiği her pozisyonda hop oturup hop kalktı. 42. dakikada atılan golün sevinci ise neredeyse ikinci yarının başlangıcına kadar devam etti. Büyük heyecan son düdük çalıncaya kadar sürdü. Maç bitince heyecan yerini devasa bir sevince bıraktı. Fas takımının yıldız isimlerinden Sofiane Boufal’un yarı final sevincini annesiyle dans ederek kutlaması ise herkesi duygulandırdı. Meydanlarda bu görüntüleri izlerken ağlayan onlarca insan vardı. Turistler de bayraklarla bu sevince ortak oldu. Çevre illerden de Rabat’a kutlamalara katılmak için binlerce insan akın etti. Başkent’e diğer illere bağlayan yollarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

SÖMÜRGECİLERİ DEVİRDİK

Meydanda bulunanlara duygularını sormak istediğimizde ilginç tepki ve cevaplarla karşılaştık. Türkiye’den geldiğimizi öğrenince, Kasımpaşa’dan Bursaspor’a kadar takımlarımıza sayanlar da oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam gönderenler de. Fas halkının müsabakaları sadece futbol maçından ibaret görmediği de röportajlarımızda ortaya çıktı. Faslılar, “Geçmişte Afrika’yı ve ülkemizi sömüren İspanya ve Portekiz’i mağlup ettik. Şimdi asıl sömürgeci ülke Fransa ile karşılaşacağız, onlarla da hesap göreceğiz” diyor.

GURUR DUYUYORUZ

Hafssa Mounia ise “Duygularımı ifade edecek bir söz bulamıyorum. Tarihimizde ilk kez bu kadar yüksek bir başarı elde ettik. Çok mutluyum, umarım sonraki iki maçı da kazanır ve dünya şampiyonu oluruz” ifadelerini kullandı. Faslı olarak gurur duyduklarını söyleyen Youssra Benadi ise “Mutluluğumu tarif etmek imkansız. İnşallah Fas kupayı kaldırır ve bizi daha çok mutlu eder. Her zaman ülkemizin yanındayız ve olacağız. Kupayı kazanacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Türk halkı Fas’ı destekledi

Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da müsabakaları yakından izlemiş. Fas halkının sevincine ortak olan Doğan, şu ifadeleri kullandı: “Türk - Fas tarihinin derinliğinden gelen dostluğumuzun nişanesi olarak, Türk halkı 2022 Dünya kupasında Fas’ı destekledi. Fas’ın yarı finale kadar ulaşan bu başarısı sadece Faslıları değil Kuzey Afrika ve İslam alemini de çok sevindirdi.”

Tarihi zafer coşkusu

Fas’ın Dünya Kupası’nda Portekiz’i eleyerek yarı finale yükselmesi Türkiye, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Filistin, Tunus ve Lübnan’da coşkuyla kutlandı. Fas-Portekiz maçını Libya’nın başkenti Trablus’un Şehitler Meydanında kurulan dev ekranlarda izleyen yüzlerce Libyalı, bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Başkentin ana caddelerinde ellerinde Fas ve Libya bayrağı ile yüzlerce kişi sevinç gösterilerine katıldı. Türkiye’de ise kutlamaların adresi Taksim oldu. Fatih ve Esenyurt’ta da Faslılar, galibiyeti kutladı.

Filistin’de büyük sevinç

Filistinliler, nefeslerini tutarak izledikleri maçın son düdüğünün çalmasının ardından araba kornaları, bayrak, havai fişek ve meşaleler eşliğinde, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yer alan meydanlarda sevinç gösterileri düzenledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde karşılaşmayı izleyen Filistinliler, maçın son düdüğünün ardından Fas Milli Takımı’nın galibiyetini kutladı.

Meydanlar doldu taştı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta da Fas milli takımının tarihi başarısı, kafeler ve sokaklarda kutlandı. Beyrut’ta yüzlerce Lübnanlı, bu galibiyeti kutlamak için Fas bayrakları ile sokaklara çıktı, caddelerde araba ve motosiklet konvoyları oluşturdu. Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus’un kent meydanında toplanan binlerce Lübnanlı, Fas’ın Portekiz’e karşı kazandığı zaferi kutladı. Meydanda havai fişekler ve tezahüratlarla sevinç gösterisi yapıldı. Atlas’ın Aslanları, yarı finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.