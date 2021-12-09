Sezonu kapatan Mert Günok ameliyat oldu
4-0 kaybedilen Giresunspor maçında sakatlanan kaleci Mert Günok, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Spor 09.12.2021, 22:24
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ile menisküs yaralanması tanısı konan tecrübeli kalecinin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı duyuruldu.
Açıklama, "Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." şeklinde son buldu.
Kaynak: AA
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