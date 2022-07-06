Sevilla yetkilileri, Galatasaraylı futbolcu için Nef Stadyumu'nda!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı savunmacının transferi için İspanyol kulübü Sevilla, Nef Stadyumu'na geldi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışan sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer gelişmeleri yaşanıyor.

KAZIMCAN KARATAŞ İMZA ATTI

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın ardından bir transfer daha yapıldı. Sarı-kırmızılılar, Altay'dan Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Süper Lig devinden yapılan açıklamada, "Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin Kazımcan Karataş" ifadeleri kullanıldı. 19 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezon Altay formasını 25 müsabakada terletti. Kazımcan Karataş bu maçlarda takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

OKAN BURUK'TAN MARCAO AÇIKLAMASI

Bugünkü antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Okan Buruk, "Marcao bizim oyuncumuz. Talipler olacak tabii. Kulübümüz görüşmeleri yapıyor. Anlaşma olmadığı sürece Marcao işine devam edeceğini söyledi. Zaten biz ondan çok memnunuz. Kadromda isterim. Değerini bulursa transfer ihtimali var." dedi.

MARCAO KAMPA İZİNLİ OLARAK KATILMADI

Sarı- Kırmızılı ekibin Brezilyalı savunmacısı, özel izinli olarak yeni sezon çalışmalarına katılmadı. Marcao dün sağlık kontrollerinden geçti.

GALATASARAY TEKLİFİ AZ BULDU

Galatasaray Yönetimi, bu transferden olabilecek en yüksek bonservis ücretini elde edebilmek adına, tüm süreci yeniden değerlendirme kararı aldı. Sevilla'nın son olarak Galatasaray'a 12 milyon Euro önerdiği, Sarı- Kırmızılılar'ın 15 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle "Evet" demeyi düşünmediği öğrenildi.

SEVİLLA YETKİLİLERİ NEF STADYUMU'NDA

Milliyet Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'ın aktardığı bilgiye göre Sevilla kulübü yetkilileri, Marcao transferi için Nef Stadyumu'na geldi.

Futbol Direktörü Cenk Ergün'le görüşen İspanyolların fiyat yükseltmesi bekleniyor.

TRANSFERLER İÇİN KAYNAK

Marcao, sürecin bir an önce olumlu yönde tamamlanmasını ve İspanya'ya taşınma işlemlerini halletmek istiyor. Sambacı'nın hem menajeri hem de Galatasaraylı yetkililerle bu transferdeki gelişmeleri konuştuğu belirtildi. Sarı- Kırmızılılar da Sevilla'nın istedikleri rakama çıkmaları halinde transferi onaylamaya sıcak bakıyor. Brezilyalı savunmacıdan elde edilecek bonservis geliri, takımdaki diğer bölgelere yapılacak takviyelerde kullanılacak.