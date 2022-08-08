Sevilla çok ciddi: Nelsson için 18 milyon euroluk yeni teklif
Sevilla, Danimarkalı stoper için 14 milyon avro artı 4 milyon avro bonusluk resmi teklifini yaptı.
Spor 08.08.2022, 16:56
Sarı kırmızılar serbest kalma bedeli 25 milyon avro olan Victor Nelsson için, 20 milyon avronun altına inmek istemiyor.
Nelsson'un satılması halinde Galatasaray, Kaan Ayhan’ı ve Jason Denayer’i kadrosuna katmayı planlıyor.
Yönetim, iki oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor.
Öte yandan Danimarkalı savunmacının sözleşmesinin iyileştirilip sözleşme uzatılması da gündemde, ancak futbolcu Sevilla'ya transferine sıcak bakıyor.
Kaynak: TRT Spor
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