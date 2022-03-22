Serkan Özbalta ikna edilemedi
Son oynanan Sivasspor maçının ardından istif eden Serkan Özbalta, yönetimin görevine devam etmesi yönündeki telkinlerine olumsuz cevap verdi.
Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta ile görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir’e davet teklifimizi de kabul etmedi. Altay Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta’nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir’de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır."
Altay'da Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 16 maçlık galibiyet hasretine sona verip, 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
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