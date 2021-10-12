Sergen Yalçın’ın en büyük kozu

Beşiktaş, lige verilen milli aradan sonra çok yoğun bir fikstüre girecek. Siyah-beyazlı takım, uzun süredir sakat oyuncularından faydalanamıyordu. Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, sakat oyuncularının dönmesiyle birlikte ideal oyununa ve kadrosuna yeniden dönmüş olacak.

Beşiktaş’ın ilk sınavı cuma günü Başakşehir’le olacak. Siyah-beyazlıların 15 Ekim’de başlayacağı kritik fikstürü, 6 Kasım’da Trabzonspor mücadelesi ile son bulacak. Beşiktaş’ı, 23 günlük süreçte 2 Sporting karşılaşması bekliyor. Beşiktaş, Portekizli rakibi ile 19 Ekim’de Vodafone Park’ta, 3 Kasım’da ise deplasmanda mücadele edecek. Bu 6 maçlık süreçte Kartal, Galatasaray ile de karşılaşacak. Beşiktaş, ezeli rakibini 25 Ekim’de konuk edecek.

Sakatlar dönüyor

Siyah-beyazlı takıma, lige verilen 15 günlük ara çok iyi geldi. Sakat oyuncuları dönen Beşiktaş’ta, idmanlar neredeyse tam kadro ile yapılmaya başlanacak. Sakatların dönmesi ve milli takımlara giden oyuncuların gelmesi ile Başakşehir maçı ideale yakın kadro ile oynanacak. Mehmet Topal ve N’Koudou’nun tedavileri ise kısa süre daha devam edecek. Elinden ameliyat olan Kenan Karaman ise Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.