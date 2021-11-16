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Sergen Yalçın zirve planını belirledi

Kara Kartal'ın teknik patronu, zirve yarışına dahil olmak için planını belirledi. Can Bozdoğan ve Michy Batshuayi’nin sakatlıklarını atlatması sonrasında kadrosunda eksik oyuncu kalmayan teknik direktör Sergen Yalçın, cumartesi günkü Alanyaspor maçıyla kazanma serisi başlatmayı planlıyor.

Spor 16.11.2021, 12:49 16.11.2021, 12:51
Sergen Yalçın zirve planını belirledi

Milli arada birçok oyuncusunu dinlendiren ve savunmadaki sorunları da özel çalışmalar ve uyarılarla aşan Yalçın, güçlü kadrosunu, “Hedefimiz 21 puan” sözleriyle hazırlayıp ilk yarının sonuna kadar tüm maçları kazanmak istiyor.

Süper Lig’de 12. haftayı ligin zirvesinden 10 puan geride tamamlayan Siyah-Beyazlılar, milli ara sonrası yeniden çıkış yakalamayı planlıyor. Geçen sezon takımını çifte şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor. Milli arada takımın genç yıldızı Can Bozdoğan’ın sakatlığını atlatması ve adale sorunu bulunan Michy Batshuayi’nin de Londra’da süren tedavisinin son aşamada bulunmasından dolayı cumartesi günkü maç öncesinde Kartal tam kadro olacak. Belçikalı golcünün en geç yarın İstanbul’da olup takımla çalışmalara başlaması ve Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Takım gücünü topladı

Lig ve Avrupa maçları sebebiyle yoğun bir program içerisinde bulunan takım, Milli arada dinlenme şansı yakaladı. Özellikle göreve hazır olmadığı gözlenen Alex Teixeira, yaklaşık 2 haftalık süreçte verilen 4 günlük izinde gücünü topladı. Takımdaki birçok isim de Teixeira gibi yoğun seyahat ve maç programı sonrasında dinlenme şansı yakaladı ve bu durum da antrenman performanslarına yansıdı. Oyuncuların takım çalışmalarındaki göreve hazır görüntüleri teknik ekibi memnun ediyor. Orta saha kurgusu değişiyor Geride bırakılan 12 haftada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alınan karşılaşmaları yardımcılarıyla birlikte analiz eden teknik direktör Sergen Yalçın, özellikle orta alanda görev yapan isimlerin geriye destek olmamasının savunmada zaafiyet yarattığı kanısına vardı. Bundan dolayı özellikle Teixeira ve Ghezzal gibi isimlere ek olarak N’Koudou da savunmaya daha fazla yardımcı olmaları konusunda uyarıldı. Miralem Pjanic’in Bosna Hersek kampına katılması sebebiyle teknik ekip, Josef ve Alex’e ek olarak Alanyaspor karşısında orta alanda Salih Uçan’a görev verecek.

Kaybetmek yok!

Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, ligin ilk yarısının sonuna kadar oynayacakları 7 maçı da kazanıp 21 puan toplamayı hedefliyor. Beşiktaş , bu periyotta; Alanyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Konyaspor’la deplasmanda; Giresunspor, Kayserispor ve Göztepe’yle de Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Avrupa defterini erkenden kapatan Kara Kartal, lig yarışına en kısa sürede geri dönmeyi planlıyor.

Kaynak: Fanatik 

#beşiktaş #Sergen Yalçın
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