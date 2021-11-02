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Sergen Yalçın: "Sporting Lizbon favori"

Yarın Portekiz'de Sporting Lizbon'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi ilginç açıklamalarda bulundu.

Spor 02.11.2021, 22:11
Sergen Yalçın: "Sporting Lizbon favori"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, "Yeni bir maç yeni bir oyun. Mutlaka buradan bir şeyler alarak dönmek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da oynanan ve 4-1 rakibin galibiyetiyle sonuçlanan maçtan sonra kendi sahasında oynamasının da avantajıyla Sporting Lizbon'un favori olduğunu söyleyen Yalçın, "Sporting Lizbon tabii ki favori. Biz de eksiklere rağmen güçlü bir takımız, güçlü oyuncularımız var. İyi bir oyun ve mücadele ile puan veya puanlar almayı istiyoruz. Şansımızın grupta ilk iki için çok yüksek olduğunu söylemek şu aşamada zor." şeklinde konuştu.

Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin önemli ve zor bir kulvar olduğunu, oynadıkları 3 maçta iyi sonuçlar alamasalar da oyunun bazı bölümlerinde iyi oynadıklarını, ancak çok basit goller yediklerini kaydetti.

"Çok radikal bir değişiklik yapacak değiliz. Geçmiş maçlarda 12-13 oyuncumuz yoktu şimdi 6 eksik daha iyi bir durum." diyen Beşiktaş teknik direktörü, "Sakatlıklar anlamında çok ciddi problemler yaşıyoruz ama oyun içerisinde bunlar var. Konsantrasyon eksikliği olabiliyor ve bu skora yansıyor. Tabelada ne yazdığının çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ama Türkiye ligi için konuşursak henüz çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

"Sonuçlandırmada sorun yaşadığımız gerçek"

Yalçın, takımla ilgili basında yer alan bazı iddialara da cevap vererek, şöyle konuştu:

"Bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Üzen tek şey sakatlıklar ve buna bağlı olarak ritmimizi yakalayamamamız. Fiziksel olarak geri dönüşler zor oluyor. Radikal karar almaya gerek yok öyle bir durumda değiliz. Ama Şampiyonlar Ligi çok başka bir kulvar. Oynadığımız oyunların belli bölümleri çok tatmin edici ancak sonuçlandırmada sorun var."

Rakip Sporting Lizbon'u da değerlendiren Yalçın, "Hızlı oyunculara sahip bir rakip var. İstanbul'da 3 kornerde gol yedik. Yarın o korner bölümüne önlem alacağız. Orta sahadan çabuk geçiyorlar, onu da engellemeye çalışacağız. Sahada güçlü, sağlam duran taraf olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolda şans faktörünün bu sezon şimdiye kadar Beşiktaş'tan yana olmadığını savunan Yalçın, "Ne kadar iyi oynarsan oyna şans faktörü bu oyunda çok önemlidir. Biraz şansımız yoktu. Yakaladığımız pozisyonları gol yapabilseydik, farklı olurdu. Bu mazeret değil sadece gördüğümüz bu. Sonuçlandırmada sorun yaşadığımız gerçek. Risk aldığımız bölümlerde rakibe pozisyon veriyoruz, bu normal. Ama 20. dakikadan sonra değil, 75. dakikadan sonra pozisyon veriyoruz. Bir şeyleri çevirmek istiyorsan risk almak zorundasın. Biz ilk golü bulabilsek bakalım oyun nasıl devam edecek merak ediyorum ama onu biz de göremedik." açıklamasını yaptı.

Sakatlıkların takımın ritmini bozduğunu vurgulayan Beşiktaş teknik direktörü, "Ritmi bir türlü yakalayamadık ama Türkiye liginde çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Önümüzde çok uzun bir süre var. Yavaş yavaş oyuncularımız geri gelecekler. Huzur konusunda hiçbir sorun yok. İçeride herhangi bir sorun yaşamıyoruz." dedi.

Rıdvan Yılmaz:  Bundan sonra çok iyi bir şekilde çıkış yapacağız 

Futbolcu Rıdvan Yılmaz ise "Bizim için önemli bir maç, galip gelmemiz gerekiyor. Hafta içi iyi çalıştık. İnşallah galip geliriz." dedi.

Genç olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Burada olduğum ve hocam şans verdiği için çok mutluyum. Ülkemiz için inşallah başarılı sonuç alırız. Geçen sene de sezona iyi başlamadık ama sonrasını iyi sürdürdük. Bundan sonra çok iyi bir şekilde çıkış yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmedi.

Kaynak: AA
#Sergen Yalçın #beşiktaş #Şampiyonlar Ligi #Sporting Lizbon
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