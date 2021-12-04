Sergen Yalçın sorunu açıkladı: 'Katkı alamıyoruz'
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın, ' Üzülerek söylüyorum; Bu sene maalasef oyuna sonradan giren oyunculardan katkı alamıyoruz' dedi.
Süper Lig 'in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;
1-0 her zaman tehlikeli bir skor
İlk yarıda oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. 1-0’lık bir galibiyet, 3-4 tane de %100’lük golü atamadık, bir tanesi de VAR’dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım, pozisyon yakalamışken atacaksın bu tür maçlarda. 1-0 her zaman tehlikeli bir skor bu tür oyunlarda.
Biz bunu söylemedik
60’tan sonra takım bayağı bir geri çekildi, aslında biz bunu söylemedik oyunculara, tamamen koruma hissiyle geri çekilme oldu, önceki maçların da getirdiği psikolojik baskı oldu. Bunun da sonucunda golü yedik. 2. yarıda 2-3 net pozisyona daha girdik ama bazen topun da içeri girmesi gerekiyor.
Oyuna sonradan giren oyunculardan katkı alamıyoruz
Daha becerikli, daha akıllı olmamız gerekiyor. Üzülerek söylüyorum; Bu sene maalasef oyuna sonradan giren oyunculardan katkı alamıyoruz. Can çok güzel bir gol attı. İyi de oynadı, sahanın en iyi oyuncusuydu belki de bizim adımıza.
Michy 2-3 gol atabilirdi
Kazanmamız gereken bir maçı beraberlikle noktaladık. Üzgünüz. Oyuncuların ilk yarıdaki istek ve arzusu gayet iyiydi. Bugün Michy 2-3 gol atabilirdi bitirici bölgelerde olsaydı, o bölgelerin dışında kaldı. Bu da gol atmasını engelledi. Atabilirdi ama olmadı mı söylenecek bir şey yok. VAR’dan dönen golde de çok güzel bir vuruş yaptı.
Kaynak: Fanatik
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