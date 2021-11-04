Sergen Yalçın kısa konuştu: "Sorumlusu benim"
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 4. maçından da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, tüm sorumluluğu üzerine aldığını ve bundan sonra Süper Lig'e konsantre olmaları gerektiğini söyledi.
Spor 04.11.2021, 01:59
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından Jose Alvalade Stadı'nda tek soru alarak basın toplantısı düzenledi.
"Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil." diyen Yalçın şunları kaydetti:
"Bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama oyunun 30 dakikalık bölümünde çok da pozisyon yoktu. Hakem arkadaşın yarattığı bir penaltı ile moralimiz bozuldu ve sonrasında rakip, skor avantajı ve daha motivasyon olarak skoru artırdı. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bundan sonra önümüze bakmalıyız. Moral ve motivasyon olarak çok çabuk oyuncuları toparlamak, lige geri dönmek gerekiyor. Hayat devam ediyor. Önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak zorundayız."
Kaynak: AA
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