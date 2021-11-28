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Sergen Yalçın kararı belli oldu

Ağır Giresunspor yenilgisinin ardından yönetimle bir araya gelen Sergen Yalçın görevine devam edecek.

Spor 28.11.2021, 20:27
Sergen Yalçın kararı belli oldu

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve devam edeceğini söyledi.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın, Çebi'nin Altunizade'deki ofisinde bir araya gelerek, siyah-beyazlı takımın son günlerdeki kötü gidişini masaya yatırdı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Hocamız kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da kendisine ve takımımıza inancı zaten var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. İnşallah bugünlerin üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Toplantıda yaşanan başarısızlığın nedenleri üzerinde durulduğunu aktaran Kocadağ, "Sene başından beri kurduğumuz kadro itibarıyla hedeflediğimiz yerde olmadığımız aşikar. Dün geceki sonucun ardından başkanımız ve hocamız bazı açıklamalar yaptı. Bugün de o açıklamaların sonucunda başkan ve hocamızla değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısız gidişin nedenleri nedir, bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz. Bizim neler yapmamız lazım, hocamız neler yapacak bunların değerlendirmesini yaptık. Toplantıda nedenler üzerinde durduk. Bize düşen görevler, hocanın bizden beklentisi nedir bunları tartıştık. Hocamıza, futbolcularımıza, teknik ekibimize destek olmak için buradayız. Bu görev bilincindeyiz, bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın'ın kadro dışı talebi olmadığını kaydeden siyah-beyazlı yönetici, "Şu an için kadro dışı gibi konular gündemde değil. Bunlar teknik konular, hocamızın inisiyatifinde olan noktalar. Bize gelen bir şey yok şu ana kadar, hocamızın öyle bir talebi olmadı. Hocamız konsantre olacak ve bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın yaşanan durum nedeniyle üzüntülü olduğunu kaydeden Kocadağ, "Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var. İyi takviyeler var. Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay bir durum değil. O da üzüntülü ama bizim inancımız var, hocamıza güveniyoruz. Başkanımız desteğini iletti. İnşallah buradan hep beraber el ele camiamızla beraber çıkacağız. Sergen Yalçın ilk Beşiktaş'a geldiğinde nasıl arkasındaysak, kendisi inancını yitirmediği sürece biz onun arkasında olduğumuzu söyledik." şeklinde konuştu.

Kocadağ ayrıca vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Mustafa abi Türk futboluna büyük emekler verdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#beşiktaş #Sergen Yalçın
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