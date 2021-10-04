Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 43. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü ve tribünlere gönderildi.

Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak?

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın kaç maç ceza alacağı büyük önem taşıyor. Futbol disiplin talimatında kenar yönetiminin sahaya girmesinin cezası kırmızı kart olarak belirtilmiş. Herhangi bir hakaret, saldırı vb. gibi bir eylem olmadığı durumda, kırmızı kart gören personel bir maç ceza alıyor. Yani Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a bir maç ceza verilecek.

Eğer küfür varsa ceza artabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya girip topa vurduktan sonra maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya küfür ettiği iddia edilmişti. Eğer böyle bir durum varsa ve temsilci tarafından raporlandıysa Yalçın, 41. maddeden PFDK'ya sevk edilebilir. Bu maddeye göre ilgili kişiye 3-7 maç arası ceza veriliyor.

Sergen Yalçın Galatasaray maçında olacak mı?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın kaç maç ceza alacağı ve Galatasaray derbisinde olup olmayacağı merak ediliyor. Eğer Yalçın iddia edildiği gibi hakeme küfür etmediyse, milli aranın ardından oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında cezasını dolduracak. Eğer küfür varsa ve gözlemci tarafından raporlarda yer aldıysa, Sergen Yalçın'ın 3-7 maç arası ceza alması bekleniyor. Böyle bir durumda genç hoca, Galatasaray maçında sahada olmayacak. Sergen Yalçın eğer 4 maç ve üstü ceza alırsa, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında da takımını yalnız bırakacak.

Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması: Küfür etmedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Hakemin gösterdiği kart doğru. Bir anlık öfke ile sahaya girdim. Hepsi bu. Kötü bir söz söylemedim" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın neden kırmızı kart gördü?

43. dakikadaki Beşiktaş atağında Demir Grup Sivasspor ceza alanı önünde rakibinin hamlesiyle Can Bozdoğan yerde kaldı. Oyun devam ederken, pozisyona sert tepki gösteren Sergen Yalçın, Can Bozdoğan'ın tedavisi için dışarı atılmak istenen ve yedek kulübesi önünden sahayı terk etmek üzere olan topa vurmasının ardından kırmızı kart gördü. Yalçın, gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi.