Sergen Yalçın'ın yüzüne ne oldu?
TV100'de gazeteci Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın son hali ise herkesi şaşırttı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla yolları ayırdıktan sonra hiçbir kulüp çalıştırmadı. Uzun süredir gözlerden uzak kalan deneyimli hocanın son hali sosyal medyayı salladı.
ZAYIFLAMIŞ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Sergen Yalçın son haliyle herkesi çok şaşırttı. Deneyimli hocanın oldukça zayıflamış görüntüsü dikkat çekerken, estetik yaptırdığı iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.
ESTETİK YAPTIRMIŞ OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR
Deneyimli hocanın yeni görüntüsü karşısında oldukça şaşıran bazı kullanıcılar, "Hocam sana oldu?" paylaşımlarında bulundu. Birçok futbolsever, Yalçın'ın estetik yaptırmış olabileceğini belirtirken nasıl bir operasyon geçirdiğine dair ise tahminde bulunamadı.
Kaynak: Medya Radar
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