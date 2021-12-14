Sergen Yalçın'ın ardından takıma dönüyor

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başında Önder Karaveli'nin olacağı açıklanırken, kadro dışı isimlerden Adem Ljajic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren 30 yaşındaki futbolcunun affedileceği belirtildi.

beIN Sports muhabiri Gürler Akgün, yeni teknik heyetin göreve gelmesi ile birlikte Ljajic’in yeniden kadroya dahil edileceğini aktardı.

Adem Ljajic, Beşiktaş'ın ligde Kayserispor'u 4-2 mağlup ettiği maçı tribünden takip etmişti.