Sergen Yalçın: Hedefsiz duruma düştük

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

Grubunda henüz puanla tanışamayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, yarın oynanacak mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük."