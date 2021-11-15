Sergen Yalçın hedefi gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, devre arasına kadar 7 karşılaşmada en az 17 puanı hanelerine yazdırmayı hedefliyor. Yalçın, hafta sonundaki Alanyaspor karşılaşması ile 17. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde puan kaybını özellikle yasaklarken, sezonun ikinci devresi öncesi sıralamayı lehine çevirmeyi planlıyor.
Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde 6. sırada kendisine yer bulan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından başlayacağı periyotta devre arasına kadar maç kaybetmeden ilerlemek istiyor. Oyuncularına en fazla 2 beraberlik hakkı tanıyan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, deplasmanda Konyaspor ile yapacakları maçla son bulacak bu periyotta en az 17 puanı hanesine yazdırmayı hedeflediği belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği bu hafta sonu, Alanyaspor ile yapacağı maçta mutlak galibiyet istiyor. Derbide taraflardan birinin yaşayacağı puan kaybının yanında Alanyaspor karşılaşmasından gelecek 3 puanın dengeleri yeniden şekillendirmesi bekleniyor.
"Rakipler de kaybedecek"
Devre arasına kadarki periyotta puan kaybının yasaklandığı maçlardan biri de Fenerbahçe derbisi olarak belirlendi. Ezeli rakip karşısında alınacak galibiyetin, puan ve moral açısından öneminin farkında olan Beşiktaş teknik heyeti, derbiyi kazanarak rakiplere baskı unsuru oluşturmanın planlarını yapıyor.
Siyah-beyazlılar, 7 maçlık periyotta rakiplerin de puan kaybedeceğini tahmin ediyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6