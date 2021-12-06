Sergen Yalçın: "Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Signal Iduna'daki karşılaşma öncesi Sergen Yalçın ve Can Bozdağan kameraların karşısına geçti.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Son dönemde alınan kötü sonuçların futbolcuların psikolojilerini kötü etkilediğini belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi yapmak isterim. Gerçekten iyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için çok sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı, bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk. Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı. Ciddi bir tecrübe kazandık. Bu seviyede oyunların nasıl oynandığını ve nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili çok ciddi tecrübeler kattı.

Maç, iki takımın da hedefinin olmadığı bir maç. Grubu puansız tamamlamak istemiyoruz. En azından beraberlik, galibiyet alıp daha da kötü bitirmek istemiyoruz. Bizim için önemli bir oyun gibi görünüyor. İnşallah iki taraf için de güzel bir maç olur.

Puan ve puanlar almak istiyoruz. Oyuncularımızı dinlendirmeye çalıştık. Biraz dinlenmeleri gerekiyor. Bu durumu atlatmak için çaba sarf ediyor futbolcularımız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu."

Kaynak: NTVSPOR