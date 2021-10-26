Sergen Yalçın, Fatih Terim'le yaptığı o konuşmayı anlattı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynanan Süper Lig'in 10. haftası maçından önce Fatih Terim'le neler konuştuğunu açıkladı.
Süper Lig'de Beşiktaş, evinde konuk ettiği maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Derbi öncesi Fatih Terim ile samimi diyalogu kameralara yansıyan Sergen Yalçın o konuşmanın detaylarını anlattı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting'e 4-1 kaybedensiyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı yenerek moral buldu.
Ligde bu sezon 6. galibiyetine ulaşan ve puanını 20'ye çıkaran Beşiktaş, 10. hafta sonunda 3. sıraya yükseldi.
FATİH TERİM İLE NE KONUŞTU? SERGEN YALÇIN ANLATTI
Vodafone Park'taki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Sergen Yalçın, maç öncesi Fatih Terim ile aralarındaki diyalogu anlattı.
"Fatih Hoca antrenörlüğümü yapmış biri. Kendisini çok severim, saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı eksilmez.
Kendisi Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı teknik direktörü. Onun yakaladığı başarıları belki hiçbir hoca yakalayamayacak. Biraz oyunla ilgili, biraz da Avrupa'daki durumla ilgili konuştuk. Aldığımız sonuçları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi."
Kaynak: NTVSPOR
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