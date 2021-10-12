Sergen Yalçın'dan sakatlar için yeni karar! O maçta...
Milli aranın ardından Başakşehir ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir maçının hazırlıklarını yapan Kara Kartal'da, sakatlıklarını yavaş yavaş atlatan isimler için karar çıktı. Peki, Başakşehir maçında Miralem Pjanic, Larin, Atiba ve Ghezzal oynayacak mı?
Sakatlık kâbusunu atlatan Beşiktaş'ta gözler ligde Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın siyah beyazlılar için önemi büyük. Çünkü Başakşehir maçının ardından Beşiktaş sırasıyla Sporting Lizbon ve Galatasaray sınavlarını verecek. Bu iki maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir sakatlık yaşanmasını istemiyor. Bu yüzden cuma günü oynanacak Başakşehir maçında sakatlıklarını yeni atlatanlar tam olarak hazır hâle gelmeden riske edilmeyecek. Bir anlamda günü kurtarmak adına daha ciddi sakatlıklar verilmesi önlenecek.
ÜÇ İSİMDE RİSK YOK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu isimlerin başında Miralem Pjanic geliyor. Altay deplasmanının 32. dakikasında sakatlandıktan sonra Sivasspor ve Ajan maçlarında forma giyemeyen yıldız oyuncu şu anda iyileşmiş durumda. Pjanic sakatlığını atlatmış olsa da Şampiyonlar Ling 'indeki Sporting Lizbon ve ligdeki Galatasaray maçları düşünülerek bekletilecek. Kadroya alınacak olan Pjanic büyük ihtimalle yedek kulübesinde bekleyecek. Tedavileri tamamlanan Larin, Atiba ve Ghezzel'ın da riske edilmemesi planlanıyor. Siyah beyazlı takımda N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları ise devam ediyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1