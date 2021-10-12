Sergen Yalçın'dan sakatlar için yeni karar! O maçta...

Sakatlık kâbusunu atlatan Beşiktaş'ta gözler ligde Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Bu karşılaşmanın siyah beyazlılar için önemi büyük. Çünkü Başakşehir maçının ardından Beşiktaş sırasıyla Sporting Lizbon ve Galatasaray sınavlarını verecek. Bu iki maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın yeni bir sakatlık yaşanmasını istemiyor. Bu yüzden cuma günü oynanacak Başakşehir maçında sakatlıklarını yeni atlatanlar tam olarak hazır hâle gelmeden riske edilmeyecek. Bir anlamda günü kurtarmak adına daha ciddi sakatlıklar verilmesi önlenecek.

ÜÇ İSİMDE RİSK YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu isimlerin başında Miralem Pjanic geliyor. Altay deplasmanının 32. dakikasında sakatlandıktan sonra Sivasspor ve Ajan maçlarında forma giyemeyen yıldız oyuncu şu anda iyileşmiş durumda. Pjanic sakatlığını atlatmış olsa da Şampiyonlar Ling 'indeki Sporting Lizbon ve ligdeki Galatasaray maçları düşünülerek bekletilecek. Kadroya alınacak olan Pjanic büyük ihtimalle yedek kulübesinde bekleyecek. Tedavileri tamamlanan Larin, Atiba ve Ghezzel'ın da riske edilmemesi planlanıyor. Siyah beyazlı takımda N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları ise devam ediyor.