Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına cevap
Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, iddialara yanıt verdi.
Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.
Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, iddialara yanıt verdi.
Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.
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