Şeref Eroğlu: Tuna boyunda marşımızı okuttuk

Macaristan’da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Grekoromen Milli Takımı, dün Türkiye’ye döndü.

Grekoromen stilde 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, toplamda ise 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 17 madalya ile Avrupa şampiyonalarındaki en fazla altın ve toplam madalya sayısına ulaşmıştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nun da bulunduğu milli kafile, İstanbul Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. Başkan Eroğlu, toplam 17 madalya ile Cumhuriyet tarihinde Avrupa şampiyonalarındaki en iyi dereceyi elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Tuna boyunda, Macaristan’ın ortasında her gün İstiklal Marşı’mız vardı. Bu bir ilk. Benim için altın ve başarı, İstiklal Marşı’nı söyletmek her zaman önde geliyordu. İnşallah bundan sonraki hedefimiz, 17 madalya rekorunu 18’e çıkarmak. Bütün rekorlar kırılmak için. Grekoromen ve serbestte birer madalya daha alsaydık aynı kızlarımız gibi Avrupa şampiyonu olacaktık. Kadın güreşçilerimizin Avrupa şampiyonu olması bir ilkti. Bizi yalnız bırakmayan milletimize, güreş severlere, devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz.”

"Dünya Şampiyonası'nda da yola devam etmeliyiz"

130 kiloda altın madalya alarak 11. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp ise yeni hedefin Dünya şampiyonası olduğunu söyledi. 11. şampiyonluğunu elde ettiği için mutlu olduğunu belirten rekortmen güreşçimiz, “Her zaman ülkeme altın madalya kazandırabilmek için çalışıyorum, savaşarak sonunu getirip şampiyon olarak ülkeme dönmeyi çok istiyorum. Bu şampiyonada yine başararak emeklerimizin karşılığını almış olduk. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Aynı gücümüzü koruyup daha da yükselterek yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım halinde güzel başarı elde ettik. Süper bir şampiyona geçirdik” dedi.

"Altın madalya başlangıç olsun"

60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal ise bundan önce iki senedir üst üste final yapıp gümüş madalyada kaldığını, bu başarıyı uzun süredir beklediğini vurgulayarak, “Çok şükür üçüncüsünde altın madalya almayı başardım. Kendim, kulübüm, ailem ve milletimiz adına çok mutluyum. İnşallah bu ilk altın madalya başlangıç olur, bundan sonraki süreçte tekrar altın madalyalar alıp efsane bir sporcu olmak istiyorum” değerlendirmesini yaptı.

77 kiloda gümüş madalya kazanan Yunus Emre Başar ise “İnşallah Dünya şampiyonluğu hedefliyoruz” dedi.

"Elimizden geleni yaptık"

Grekoromen Güreş Milli Takımı antrenörlerinden Cenk İldem, “3 aydır yoğun antrenman programımız vardı. Sağ olsun çocuklar bizi gururlandırdı. 7 madalya ile dönüyoruz. Ülke tarihinin en çok madalyasını yaşamak bize düştü. Bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Türk gibi güçlüyüz"

Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 67 kiloda şampiyon olan Murat Fırat “Önümüzdeki Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya almak istiyorum. Çalışmaya devam edeceğim” dedi. 82 kiloda bronz madalya alan Burhan Akbudak, “Türk gibi güçlüyüz dedirten ataların torunlarıyız. Ben üçüncü oldum ama üçüncülük yetmez” ifadelerini kullandı. 55 kiloda bronz alan Emre Mutlu da büyükler kategorisindeki ilk madalyanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, “İnşallah dünya şampiyonalarında daha iyi başarılar alacağız” derken, 63 kiloda bronz madalya sahibi olan Ahmet Uyar ise “Çok çalışmıştık. Emeğimizin karşılığını aldık” dedi.

Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti. Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, “Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 17 madalyayla tarihi bir rekor kıran milli takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizleri gururlandıran ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.