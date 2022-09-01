Serdar Saatçı'nın transferi resmen açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serdar Saatçı’nın transferi için SC Braga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Saatçı’ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Serbest kalma bedeli 40 milyon euro

Braga Kulübü de genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını ve 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğunu kaydetti.

Bonservisi 2,5 milyon euro

Portekiz ekibi, Serdar Saatçı'nın transferi için bonuslarla 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini bildirdi.