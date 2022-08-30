Serdar Saatçı bonservisiyle transfer oldu
Beşiktaş, Serdar Saatçi'nin transferi konusunda Braga ile anlaştı.
Spor 30.08.2022, 19:36
Portekiz ekibi, bonuslarla birlikte siyah-beyazlılara 2,5 milyon avro ödeyecek.
Braga, Serdar'ın sonraki satışından da Beşiktaş'a yüzde 20 pay verecek.
Geçen sezon siyah beyazlı forma ile 11 lig maçına çıkan 19 yaşındaki oyuncu, 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Genç savunma oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de 1'er maç oynamıştı.
Serdar Saatçı, sezon başında Avusturya kampında oynanan Victoria Plzen hazırlık maçı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı.
Kaynak: TRT Spor
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