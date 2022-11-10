Serdar Dursun'un son talibi Schalke 04
Schalke 04, Fenerbahçe'den Serdar Dursun için teklif yaptı. 31 yaşındaki milli futbolcunun Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Spor 10.11.2022, 13:13
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle formayı unutan ve yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun, Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 yolcusu.
Yedek kaldığı için mutsuz olan ve menajeriyle kendisine gelen teklifleri değerlendiren Serdar Dursun, Süper Lig kulüplerinden de teklifler almasına rağmen kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.
Bundesliga'da 9 puanla ligin dibine demir atan Schalke 04 forvet hattına takviye yapmak istiyor ve listenin başında Fenerbahçe'den Serdar Dursun yer alıyor.
Alman kulübünün sarı-lacivertli kulübe tecrübeli golcü için 2-3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ifade edildi.
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