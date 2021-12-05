Serdar Dursun 3 golle yıldızlaştı: 4-0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Berisha, 70., 79. ve 90 dakikalarda Serdar Dursun attı.

Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.