Serdar Dursun, 2 gol 1 asistle Jesus'tan formayı istedi: 2-4
Fenerbahçe, Serdar Dursun'un 2 gol ve 1 asistle oynadığı hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası içinde sol taraftan sıfıra inen Mert Hakan'ın arka direğe ortasında topun gelişine İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, top üst direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.
35. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Serdar Dursun, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada topun başına geçen Serdar'ın vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ortasında savunmada Fer'in müdahale ettiği top ceza sahası sağ çaprazında Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, top filelere gitti: 0-2.
47. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Savunmada kaptırılan topta ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Serdar Dursun'ın aşırtma pasında Lincoln Henrique'nin şutunda top, kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-3.
51. dakikada sağdan İsmail Yüksek'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-4.
78. dakikada Corendon Alanyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.
90+1. dakikada Corendon Alanyaspor, ikinci golünü kaydetti. Efkan Bekiroğlu'nun savunma arkası pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Candeias'ın şutunda, top ağlara gitti: 2-4.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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