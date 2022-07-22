Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçeli defans oyuncusu Serdar Aziz'in kasığında 3. derece yırtık tespit edildi.
Spor 22.07.2022, 16:31
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından "Geçmiş olsun Serdar Aziz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acibadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştığı ve 0-0 biten maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.
Kaynak: AA
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